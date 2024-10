Atalanta, occhi sull’infermeria: Djimsiti e Kossounou restano a Bergamo

Occhi sull’infermeria in casa Atalanta nella settimana di sosta per le nazionali. L’albanese Berat Djimsiti e l’ivoriano Odilon Kossounou resteranno a Bergamo, dopo essere stati «depennati» dalle convocazioni in nazionale. Djimsiti è alle prese con un fastidio all’anca, Kossounou ha saltato in extremis la gara con il Genoa per un affaticamento muscolare e sarà sottoposto a ulteriori accertamenti.