Atalanta, in Olanda primo test verso la Supercoppa

Poco più di due mesi dopo la magica notte di Dublino, con l’Europa League conquistata a spese del Baeyer Leverkusen, l’Atalanta torna sul palcoscenico europeo. Anche se (per il momento) si tratta solo di un’amichevole. Sabato 27 luglio ad Alkmaar, in Olanda (inizio ore 15), i nerazzurri affrontano la squadra di casa dell’AZ in quello che, dopo due test in famiglia, può essere considerato il primo test «vero» in vista della Supercoppa Europea, primo appuntamento ufficiale della stagione in programma il 14 agosto a Varsavia contro il Real Madrid vincitore della Champions League. L’appuntamento servirà sostanzialmente per monitorare il livello della condizione atletica, con due settimane circa di lavoro nelle gambe, ma anche per valutare il grado di inserimento dei nuovi, Godfrey e Sulemana, nei meccanismi di squadra.

Zaniolo resta a casa

Non ci sarà invece l’altra grande novità proposta fino ad ora dal mercato nerazzurro, Nicolò Zaniolo, che resta a Zingonia a proseguire il programma di recupero individuale per un infortunio al piede sinistro precedente al suo arrivo a Bergamo. Assenti nella trasferta olandese anche Ederson (che rientrerà lunedì a Zingonia dopo la Copa America disputata con il Brasile) e Scalvini (fuori fino a gennaio per il grave infortunio rimediato nell’ultima giornata dello scorso campionato con la Fiorentina). L’avversario di turno è una squadra competitiva, quarta nel campionato di Eredivisie 2023/2024 con annessa qualificazione alla prossima Europa League. È l’ex squadra di Teun Koopmeiners, e durante il mercato ha perso alcune pedine importanti come il bomber greco Vangelis Pavlidis, acquistato dal Benfica, l’esterno destro giapponese Yukinari Sugawara (al Southampton), e il trequartista Dani de Wit (al Bochum). Ma resta squadra giovane e di prospettiva, che gioca tradizionalmente un calcio brillante e offensivo, schierata con un 4-3-3agile: tutti requisti che in questa fase della stagione e della preparazione potrebbero creare problemi ai nerazzurri. Da segnalare in rosa la presenza di Peer Koopmeiners, fratello minore di Teun.

Godfrey unica novità negli 11?