Sport / Bergamo Città
Domenica 10 Agosto 2025

Atalanta-Opatija, l’amichevole a Zingonia finisce 3-3

IL TEST. Occasione per dare a tutti lo stesso minutaggio: tra due settimane è già campionato.

Carlo Canavesi
Carlo Canavesi
Scamacca in azione
Scamacca in azione

Zingonia

Non c’è tempo di rifiatare. Dopo la sconfitta di sabato 9 agosto, sul campo del Colonia, l’Atalanta è già tornata in campo, a Zingonia: domenica 10, alle 10,30, un’altra amichevole, contro i croati dell’Opatija. Occasione per dare a tutti lo stesso minutaggio: verso l’inizio del campionato è fondamentale che tutti i componenti della rosa entrino in ritmo partita. La sfida è trasmessa sul canale YouTube del club, in collaborazione con Bergamo Tv.

Il primo tempo

Con Scamacca al centro dell’attacco è un’altra Atalanta, capace di trovare soluzioni offensive con più continuità. I nerazzurri sbloccano il risultato al 23’ con un’azione manovrata al limite dell’area: Kossounou imbuca per Samardzic, che va sul fondo e mette un cross rasoterra, pallone messo in rete da Kamaldeen Sulemana dopo un bell’inserimento sul secondo palo. Ma l’Opatija non ci sta e sei minuti più tardi trova il gol del pareggio in contropiede, chiuso dal tap-in da pochi passi di Zibanovic.

Al 33’ torna in vantaggio l’Atalanta, ancora Samardzic protagonista: va sul fondo e serve Scamacca, che protegge il pallone spalle alla porta e scarica per Ibrahim Sulemana, che va a togliere le ragnatele dall’incrocio dei pali: 2-1. All’ultima azione del primo tempo Ahanor si fa sorprendere da Zibanovic, che gli scappa alle spalle e a tu per tu con Sportiello non sbaglia: all’intervallo è 2-2.

Il secondo tempo

La ripresa inizia con l’ingresso di Bonfanti per Palestra. Dopo cinque minuti l’Atalanta si fa sorprendere ancora in verticale con Ajayi, servito oltre la linea della difesa nerazzurra, a mettere in rete il gol del vantaggio croato. Al 70’ calcio di rigore per l’Atalanta: gran giocata di Samardzic, steso in area da un difensore avversario. Dal dischetto va proprio il serbo, che non sbaglia. Dopo 75’ l’arbitro fischia la fine: 3-3 il risultato finale.

Le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Opatija:

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Godfrey, Kossounou, Ahanor; Palestra, Sulemana, Brescianini, Bernasconi; Samardžić; Kamaldeen, Scamacca. Allenatore: Ivan Jurić.
NK Opatija: Nwolokor, Maric, Bagadur, Dalic, Mrsic, Zibanovic, F. Shehu, Weitzer, B. Bogolin, Ajayi, Stojanovic. A disposizione: Vucetic, Pezelj, Brlek, Sanjug, Marot, Blecic, N. Shehu, Macolic, Jakac, Delijaj, Milanovic, Svrljuga, Pejanovic. Allenatore: Zoran Bogolin.

Bergamo
sport
Calcio
Carlo Canavesi
Atalanta