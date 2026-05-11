Atalanta, ora è allarme difesa: esami per Scalvini e Kossounou, Djimsiti spera

Hien sarà squalificato, Scalvini, Kossounou e Djimsiti sono infortunati e a rischio forfait. Il colpaccio di San Siro contro il Milan ha lasciato in eredità un allarme difesa in casa Atalanta.

Qualche speranza per Djimsiti

Dopo lo stop di Djimisiti prima della gara con i rossoneri per una tendinopatia, al Meazza sono usciti anzitempo l’ivoriano (risentimento muscolare al flessore destro) e Scalvini (trauma distorsivo alla caviglia destra) e ora Palladino si ritrova con i soli Ahanor e Kolasinac a disposizione per la gara col Bologna.

Tra gli acciaccati Djimsiti sembra avere qualche chance in più, ma il quadro sarà più chiaro dopo gli esami a cui verranno sottoposti nelle prossime ore Scalvini e Kossounou.

Occhi su Lazio-Inter di Coppa Italia

Dopo la vittoria col Milan, tuttavia, l’Atalanta ha puntellato il settimo posto e ora l’attenzione dei nerazzurri è puntata sulla finale di Coppa Italia Lazio-Inter all’Olimpico, mercoledì 13, il vero spartiacque del futuro europeo.