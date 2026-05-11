Atalanta, ora è allarme difesa: esami per Scalvini e Kossounou, Djimsiti spera
CALCIO. La gara di domenica 10 maggio contro il Milan ha fatto suonare l’emergenza: Hien sarà squalificato, l’azzurro e l’ivoriano attendono l’esito degli accertamenti ma vanno verso il forfait. L’albanese potrebbe recuperare.
Hien sarà squalificato, Scalvini, Kossounou e Djimsiti sono infortunati e a rischio forfait. Il colpaccio di San Siro contro il Milan ha lasciato in eredità un allarme difesa in casa Atalanta.
Qualche speranza per Djimsiti
Dopo lo stop di Djimisiti prima della gara con i rossoneri per una tendinopatia, al Meazza sono usciti anzitempo l’ivoriano (risentimento muscolare al flessore destro) e Scalvini (trauma distorsivo alla caviglia destra) e ora Palladino si ritrova con i soli Ahanor e Kolasinac a disposizione per la gara col Bologna.
Tra gli acciaccati Djimsiti sembra avere qualche chance in più, ma il quadro sarà più chiaro dopo gli esami a cui verranno sottoposti nelle prossime ore Scalvini e Kossounou.
Occhi su Lazio-Inter di Coppa Italia
Dopo la vittoria col Milan, tuttavia, l’Atalanta ha puntellato il settimo posto e ora l’attenzione dei nerazzurri è puntata sulla finale di Coppa Italia Lazio-Inter all’Olimpico, mercoledì 13, il vero spartiacque del futuro europeo.
La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì 13 maggio
Il successo dei milanesi spalancherebbe le porte della Conference League alla settima classificata, ma il piazzamento sarebbe vano se fosse la Lazio a vincere la Coppa Italia. Martedì 12 la squadra resterà a riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì 13 maggio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA