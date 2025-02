Atalanta, ora Maldini è al 100% nerazzurro. Percassi: «Benvenuto»

Un Maldini in nerazzurro. Daniel, il figlio di Paolo ex capitano del Milan, vestirà la maglia dell’Atalanta. Il club bergamasco, infatti, ha annunciato «di aver acquisito a titolo definitivo dal Monza il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Maldini , 23enne attaccante. Nato a Milano l’11 ottobre 2001, cresce nelle giovanili del club rossonero con il quale esordisce in Serie A all’età di 18 anni, e più precisamente il 2 febbraio 2020 a San Siro contro l’Hellas Verona.

La firma Nella stagione seguente, 2020-2021, arriva la promozione nella Prima Squadra rossonera, con la quale totalizza 5 presenze in Serie A, alle quali vanno aggiunte le 4 in Europa League. Chiude la stagione 2021-22, culminata con la vittoria dello Scudetto da parte del Milan, con 13 presenze complessive, di cui 8 in Serie A, 3 in Champions League e 2 in Coppa Italia. A seguire il prestito allo Spezia, in forza al quale - nel 2022-23 - mette a segno 3 reti, di cui 2 in Serie A (18 presenze) e 1 in Coppa Italia (2 presenze)».