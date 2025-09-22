Atalanta, ore d’attesa per Zalewski e Hien. Cresce la fiducia per De Ketelaere

Ore d’attesa per Zalewski e Hien e fiducia per De Ketelaere in casa Atalanta, alla ripresa degli allenamenti dopo la vittoria a Torino.

Lunedì 22 settembre i nerazzurri si sono allenati divisi in due gruppi, con otto giocatori a parte, ma l’attenzione è puntata sulle condizioni degli infortunati: Zalewski (risentimento al flessore destro) e Hien (risentimento all’adduttore sinistro) aspettano l’esito degli esami per stabilire i tempi di recupero, Cdk invece migliora dopo il guaio all’ileopsoas e potrebbe recuperare per la gara di sabato 27 a Torino alle 18 contro la Juventus.