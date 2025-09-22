Sport / Bergamo Città
Atalanta, ore d’attesa per Zalewski e Hien. Cresce la fiducia per De Ketelaere
CALCIO. In casa nerazzurra occhi puntati sulle condizioni dell’esterno e del difensori, usciti a Torino per guai muscolari: si aspetta l’esito degli esami. Il belga migliora e potrebbe rientrare sabato 27 contro la Juventus.
Ore d’attesa per Zalewski e Hien e fiducia per De Ketelaere in casa Atalanta, alla ripresa degli allenamenti dopo la vittoria a Torino.
Lunedì 22 settembre i nerazzurri si sono allenati divisi in due gruppi, con otto giocatori a parte, ma l’attenzione è puntata sulle condizioni degli infortunati: Zalewski (risentimento al flessore destro) e Hien (risentimento all’adduttore sinistro) aspettano l’esito degli esami per stabilire i tempi di recupero, Cdk invece migliora dopo il guaio all’ileopsoas e potrebbe recuperare per la gara di sabato 27 a Torino alle 18 contro la Juventus.
Fuori Scamacca, Scalvini, Kolasinac ed Ederson, oltre a Bakker, martedì 23 i nerazzurri saranno a riposo e torneranno ad allenarsi mercoledì 24. Alle porte anche il debutto casalingo in Champions, martedì 30 alle 18.45 contro il Bruges.
