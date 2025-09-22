Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Lunedì 22 Settembre 2025

Atalanta, ore d’attesa per Zalewski e Hien. Cresce la fiducia per De Ketelaere

CALCIO. In casa nerazzurra occhi puntati sulle condizioni dell’esterno e del difensori, usciti a Torino per guai muscolari: si aspetta l’esito degli esami. Il belga migliora e potrebbe rientrare sabato 27 contro la Juventus.

Charles De Ketelaere in azione contro il Lecce. L’attaccante belga è alle prese con un risentimento muscolare all’ileopsoas rimediato in Champions col Psg
Charles De Ketelaere in azione contro il Lecce. L’attaccante belga è alle prese con un risentimento muscolare all’ileopsoas rimediato in Champions col Psg
(Foto di Afb)

Ore d’attesa per Zalewski e Hien e fiducia per De Ketelaere in casa Atalanta, alla ripresa degli allenamenti dopo la vittoria a Torino.

Lunedì 22 settembre i nerazzurri si sono allenati divisi in due gruppi, con otto giocatori a parte, ma l’attenzione è puntata sulle condizioni degli infortunati: Zalewski (risentimento al flessore destro) e Hien (risentimento all’adduttore sinistro) aspettano l’esito degli esami per stabilire i tempi di recupero, Cdk invece migliora dopo il guaio all’ileopsoas e potrebbe recuperare per la gara di sabato 27 a Torino alle 18 contro la Juventus.

Fuori Scamacca, Scalvini, Kolasinac ed Ederson, oltre a Bakker, martedì 23 i nerazzurri saranno a riposo e torneranno ad allenarsi mercoledì 24. Alle porte anche il debutto casalingo in Champions, martedì 30 alle 18.45 contro il Bruges.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Atalanta