Lunedì 29 Dicembre 2025
Atalanta, ore di attesa per Zappacosta: sabato 3 arriva la Roma di Gasp
CALCIO. Lunedì 29 dicembre giornata di riposo per i nerazzurri, reduci dal ko contro l’Inter. Martedì 30 alla ripresa occhi puntati sul laterale, alle prese con un affaticamento ai flessori. Conto alla rovescia per il ritorno del grande ex.
Lunedì di riposo per l’Atalanta dopo la gara contro l’Inter di domenica 28 dicembre, ma gli occhi in casa nerazzurra sono puntati su Davide Zappacosta.
Emergenza esterni
Il laterale nerazzurro è rimasto negli spogliatoi dopo i primi 45’ per un affaticamento del flessore destro. L’entità dell’infortunio sarà valutato martedì 30, alla ripresa degli allenamenti, e la speranza è che si tratti di un contrattempo lieve dato che Palladino è già alle prese con l’infortunio di Bellanova, ai box per una lesione al bicipite femorale destro.
Operazione Roma
Recuperato Djimsiti, protagonista sfortunato contro l’Inter con l’errore che ha spianato la strada al gol di Lautaro, comincia l’operazione amarcord che sabato 3 gennaio (alle 20,45) riporterà a Bergamo Gian Piero Gasperini, per la prima volta da avversario sulla panchina della Roma.
