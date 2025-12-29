Atalanta, ore di attesa per Zappacosta: sabato 3 arriva la Roma di Gasp

Emergenza esterni

Il laterale nerazzurro è rimasto negli spogliatoi dopo i primi 45’ per un affaticamento del flessore destro. L’entità dell’infortunio sarà valutato martedì 30, alla ripresa degli allenamenti, e la speranza è che si tratti di un contrattempo lieve dato che Palladino è già alle prese con l’infortunio di Bellanova, ai box per una lesione al bicipite femorale destro.