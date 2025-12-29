Burger button
Sport / Bergamo Città
Lunedì 29 Dicembre 2025

Atalanta, ore di attesa per Zappacosta: sabato 3 arriva la Roma di Gasp

CALCIO. Lunedì 29 dicembre giornata di riposo per i nerazzurri, reduci dal ko contro l’Inter. Martedì 30 alla ripresa occhi puntati sul laterale, alle prese con un affaticamento ai flessori. Conto alla rovescia per il ritorno del grande ex.

Davide Zappacosta, in azione domenica 28 contro l'Inter. L'esterno nerazzurro è rimasto negli spogliatoi dopo 45' per un affaticamento muscolare ai flessori
Davide Zappacosta, in azione domenica 28 contro l’Inter. L’esterno nerazzurro è rimasto negli spogliatoi dopo 45’ per un affaticamento muscolare ai flessori
(Foto di Afb)

Lunedì di riposo per l’Atalanta dopo la gara contro l’Inter di domenica 28 dicembre, ma gli occhi in casa nerazzurra sono puntati su Davide Zappacosta.

Emergenza esterni

Il laterale nerazzurro è rimasto negli spogliatoi dopo i primi 45’ per un affaticamento del flessore destro. L’entità dell’infortunio sarà valutato martedì 30, alla ripresa degli allenamenti, e la speranza è che si tratti di un contrattempo lieve dato che Palladino è già alle prese con l’infortunio di Bellanova, ai box per una lesione al bicipite femorale destro.

Operazione Roma

Recuperato Djimsiti, protagonista sfortunato contro l’Inter con l’errore che ha spianato la strada al gol di Lautaro, comincia l’operazione amarcord che sabato 3 gennaio (alle 20,45) riporterà a Bergamo Gian Piero Gasperini, per la prima volta da avversario sulla panchina della Roma.

Bergamo
Sport
Calcio
Davide Zappacosta
Atalanta