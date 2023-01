Atalanta, ottimismo per Scalvini: solo una contusione, può esserci contro l’Inter

C’è ottimismo per Giorgio Scalvini in casa Atalanta in vista della gara dei quarti di Coppa Italia, martedì 31 gennaio (ore 21) a San Siro contro l’Inter . Sabato, contro la Sampdoria, il difensore è uscito dal campo toccato duro al ginocchio destro da Leris in uno scontro di gioco, ma dovrebbe trattarsi solo di una forte contusione .