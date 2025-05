Atalanta, ottimismo per Posch in vista del Parma. Spera anche Cuadrado

Buone notizie in casa Atalanta per Stefan Posch in vista dell’ultima giornata di campionato, domenica 25 maggio al Gewiss (20,45) contro il Parma . Giovedì 22 l’austriaco ha lavorato parzialmente con la squadra e potrebbe essere convocato per la gara contro i ducali.

Fuori causa Scamacca, Scalvini, Kolasinac e Toloi, contro il Parma sarà certamente in campo Djimsiti, al rientro dal turno di squalifica. Per il resto, come a Genova, Gian Piero Gasperini dovrebbe dare spazio ai giocatori meno utilizzati nel corso della stagione, a partire da Rui Patricio in porta, passando per Ruggeri, Palestra, Sulemana, Brescianini, Samardzic e Maldini.