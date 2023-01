Atalanta, otto gol al Mapello in amichevole: tris di Pasalic, ok Lookman

Otto gol al Mapello (Eccellenza) e una sgambata di due tempi da 40’ ciascuno per mettere minuti nel motore di chi non ha giocato o ha giocato meno a Bologna. La ripresa degli allenamenti mercoledì 11 gennaio a Zingonia è avvenuta sotto forma di amichevole che Gasperini ha riservato a una parte della squadra. Curiosamente, il mattatore del test è stato Pasalic, autore di una tripletta e partito titolare nella gara di lunedì 9 col Bologna, mentre ad aprire le danze è stato Boga, decisivo al Dall’Ara e a segno con una doppietta. In gol due volte anche Lookman , col sigillo di Maehle a completare il tabellino.