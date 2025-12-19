Atalanta, Palladino a Genova col dilemma del tridente: possibile rilancio di Maldini

Aumentano le chance di Kamaldeen Sulemana in casa Atalanta. Venerdì 19 dicembre il ghanese ha svolto parte dell’allenamento con i compagni e salgono le sue quotazioni per il rientro in gruppo già domenica 21 a Genova (alle 20,45) per la sfida contro il Genoa.

Per Sulemana sarà decisiva la seduta di sabato 20 ma anche in caso di convocazione difficilmente l’attaccante sarà in campo dal 1’. Assente Lookman, Palladino ha il dilemma dell’esterno sinistro del tridente offensivo: Maldini potrebbe giocare dal 1’, in alternativa il tecnico potrebbe schierare Samardzic o avanzare Zalewski.