Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Venerdì 19 Dicembre 2025

Atalanta, Palladino a Genova col dilemma del tridente: possibile rilancio di Maldini

CALCIO. L’assenza di Lookman costringerà il tecnico a cambiare l’attacco, domenica 21 contro il Genoa (20,45): l’ex Monza potrebbe avere una chance, Samardzic è l’alternativa. Sulemana accelera: potrebbe essere convocato.

Afb
(Foto di Daniel Maldini, qui in azione nella gara contro il Como, potrebbe giocare dal 1’ domenica 21 a Genova contro il Genoa: l’alternativa è l’inserimento di Samardzic)

Aumentano le chance di Kamaldeen Sulemana in casa Atalanta. Venerdì 19 dicembre il ghanese ha svolto parte dell’allenamento con i compagni e salgono le sue quotazioni per il rientro in gruppo già domenica 21 a Genova (alle 20,45) per la sfida contro il Genoa.

Per Sulemana sarà decisiva la seduta di sabato 20 ma anche in caso di convocazione difficilmente l’attaccante sarà in campo dal 1’. Assente Lookman, Palladino ha il dilemma dell’esterno sinistro del tridente offensivo: Maldini potrebbe giocare dal 1’, in alternativa il tecnico potrebbe schierare Samardzic o avanzare Zalewski.

Dubbi anche in difesa: senza Kossounou e Djimsiti, Palladino potrebbe lanciare Scalvini con Hien e uno tra Kolasinac e Ahanor o arretrare de Roon.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Daniel Maldini
Kamaldeen Sulemana
Atalanta