Atalanta, Palladino attende Lookman: il nigeriano potrebbe esserci in Champions

Lookman verso la convocazione

Verso il forfait invece Bellanova, certa l’assenza di Raspadori, fuori dalla lista Champions

Contro i baschi Palladino dovrebbe confermare Zalewski in attacco accanto a De Ketelaere e Scamacca, mentre in difesa crescono le chance di rientro di Djimsiti, che lunedì 19 ha lavorato parzialmente in gruppo. L’albanese è in ballottaggio con Hien per un posto al centro della retroguardia che potrebbe ritrovare dal 1’ Kolasinac. Verso il forfait invece Bellanova, certa l’assenza di Raspadori, non utilizzabile in Champions fino agli ottavi o agli eventuali playoff.