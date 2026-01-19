Burger button
Sport / Bergamo Città
Lunedì 19 Gennaio 2026

Atalanta, Palladino attende Lookman: il nigeriano potrebbe esserci in Champions

CALCIO. Martedì 20 gennaio l’attaccante è atteso a Zingonia e potrebbe essere convocato per la gara contro l’Athletic, mercoledì 21 alla New Balance Arena (alle 21). In rialzo le chance di Djimsiti: ballottaggio con Hien in difesa.

Ademola Lookman in azione contro il Cagliari nel match del 13 dicembre: dopo gli impegni in Coppa d’Africa l’attaccante nigeriano torna in nerazzurro
Ademola Lookman in azione contro il Cagliari nel match del 13 dicembre: dopo gli impegni in Coppa d’Africa l’attaccante nigeriano torna in nerazzurro
(Foto di Afb)

Ademola Lookman va verso la Champions League. Martedì 20 gennaio l’Atalanta dovrebbe ritrovare l’attaccante nigeriano, rientrato in Italia dopo l’avventura in Coppa d’Africa con la Nigeria, conclusa sabato con il terzo posto conquistato ai rigori con il penalty finale del nerazzurro.

Lookman verso la convocazione

Non dovessero esserci contrattempi, Lookman verrà convocato per la gara contro l’Athletic Bilbao, mercoledì 21 alla New Balance Arena (alle 21) ma difficilmente partirà titolare dopo il tour de force con la nazionale.

Verso il forfait invece Bellanova, certa l’assenza di Raspadori, fuori dalla lista Champions

Contro i baschi Palladino dovrebbe confermare Zalewski in attacco accanto a De Ketelaere e Scamacca, mentre in difesa crescono le chance di rientro di Djimsiti, che lunedì 19 ha lavorato parzialmente in gruppo. L’albanese è in ballottaggio con Hien per un posto al centro della retroguardia che potrebbe ritrovare dal 1’ Kolasinac. Verso il forfait invece Bellanova, certa l’assenza di Raspadori, non utilizzabile in Champions fino agli ottavi o agli eventuali playoff.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Ademola Lookman
Atalanta
Athletic Bilbao