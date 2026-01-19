Sport / Bergamo Città
Lunedì 19 Gennaio 2026
Atalanta, Palladino attende Lookman: il nigeriano potrebbe esserci in Champions
CALCIO. Martedì 20 gennaio l’attaccante è atteso a Zingonia e potrebbe essere convocato per la gara contro l’Athletic, mercoledì 21 alla New Balance Arena (alle 21). In rialzo le chance di Djimsiti: ballottaggio con Hien in difesa.
Ademola Lookman va verso la Champions League. Martedì 20 gennaio l’Atalanta dovrebbe ritrovare l’attaccante nigeriano, rientrato in Italia dopo l’avventura in Coppa d’Africa con la Nigeria, conclusa sabato con il terzo posto conquistato ai rigori con il penalty finale del nerazzurro.
Lookman verso la convocazione
Non dovessero esserci contrattempi, Lookman verrà convocato per la gara contro l’Athletic Bilbao, mercoledì 21 alla New Balance Arena (alle 21) ma difficilmente partirà titolare dopo il tour de force con la nazionale.
Verso il forfait invece Bellanova, certa l’assenza di Raspadori, fuori dalla lista Champions
Contro i baschi Palladino dovrebbe confermare Zalewski in attacco accanto a De Ketelaere e Scamacca, mentre in difesa crescono le chance di rientro di Djimsiti, che lunedì 19 ha lavorato parzialmente in gruppo. L’albanese è in ballottaggio con Hien per un posto al centro della retroguardia che potrebbe ritrovare dal 1’ Kolasinac. Verso il forfait invece Bellanova, certa l’assenza di Raspadori, non utilizzabile in Champions fino agli ottavi o agli eventuali playoff.
