Sport / Bergamo Città
Sabato 24 Gennaio 2026

Atalanta, Palladino cambia l’attacco: Raspadori e Krstovic in pole col Parma

CALCIO. Per la gara di domenica 25 gennaio alla New Balance Arena (alle 15) il tecnico sembra orientato a lanciare dal 1’ l’ex Atletico e il montenegrino con De Ketelaere. In difesa spazio a Scalvini e Ahanor accanto a Djimsiti.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Giacomo Raspadori in azione contro il Pisa: domenica 25 gennaio l’attaccante potrebbe debuttare dal 1’ in nerazzurro a Bergamo contro il Parma
Giacomo Raspadori in azione contro il Pisa: domenica 25 gennaio l'attaccante potrebbe debuttare dal 1' in nerazzurro a Bergamo contro il Parma
(Foto di Afb)

Raspadori e Krstovic in attacco, Scalvini e Ahanor in difesa. Raffaele Palladino medita il turnover contro il Parma, domenica 25 gennaio alla New Balance Arena (alle 15), anche in vista dell’ultima sfida della prima fase di Champions League, mercoledì 28 con l’Union Saint-Gilloise.

La probabile formazione

Contro i ducali il tecnico nerazzurro sembra orientato a far debuttare dal 1’ Raspadori nel tridente d’attacco completato da Krstovic e De Ketelaere, con Lookman e Scamacca inizialmente in panchina, anche se il ballottaggio tra il macedone e il centravanti azzurro è aperto. Zalewski dovrebbe arretrare sulla fascia sinistra al posto di Bernasconi, con Zappacosta a destra, e il solito duo de Roon-Ederson in mediana. Sperano però anche Musah e Pasalic.

Si preannunciano cambiamenti anche in difesa, dove dovrebbero tornare dal 1’ Scalvini e Ahanor, con Djimsiti al centro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
De Ketelaere
Atalanta