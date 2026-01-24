Atalanta, Palladino cambia l’attacco: Raspadori e Krstovic in pole col Parma

Raspadori e Krstovic in attacco, Scalvini e Ahanor in difesa. Raffaele Palladino medita il turnover contro il Parma , domenica 25 gennaio alla New Balance Arena (alle 15), anche in vista dell’ultima sfida della prima fase di Champions League, mercoledì 28 con l’Union Saint-Gilloise.

La probabile formazione

Contro i ducali il tecnico nerazzurro sembra orientato a far debuttare dal 1’ Raspadori nel tridente d’attacco completato da Krstovic e De Ketelaere, con Lookman e Scamacca inizialmente in panchina, anche se il ballottaggio tra il macedone e il centravanti azzurro è aperto. Zalewski dovrebbe arretrare sulla fascia sinistra al posto di Bernasconi, con Zappacosta a destra, e il solito duo de Roon-Ederson in mediana. Sperano però anche Musah e Pasalic.