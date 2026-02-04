Sport / Bergamo Città
Mercoledì 04 Febbraio 2026
Atalanta, Palladino col dubbio attacco per i quarti di Coppa Italia con la Juve
CALCIO. Giovedì 5 febbraio (alle 21) alla New Balance Arena la prima sfida stagionale dentro o fuori. I nerazzurri si affidano alla formazione tipo, ballottaggio Raspadori-Zalewski davanti. Ahanor favorito in difesa.
Un paio di dubbi e una certezza in casa Atalanta per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus: giovedì 5 febbraio alla New Balance Arena (alle 21) i nerazzurri partiranno con i titolarissimi, a cominciare da Carnesecchi tra i pali.
Nel primo crocevia della stagione (dentro o fuori in 90’ ed eventuali rigori), Palladino sembra orientato a schierare la formazione titolare ma deve sciogliere il nodo della «dorsale» sinistra, dalla difesa all’attacco. Davanti accanto a De Ketelaere e Scamacca nel 3-4-2-1 sembra favorito Raspadori che non ha giocato a Como in campionato, ma restano alte le quotazioni dell’alternativa Zalewski che potrebbe anche giocare da laterale sinistro.
Con l’italo-polacco nel tridente, Bernasconi potrebbe agire alle sue spalle così come alle spalle di Raspadori. In difesa Ahanor sembra favorito su Kolasinac per affiancare Scalvini e Djimsiti, ma l’esperto bosniaco è in corsa.
Per il resto de Roon ed Ederson comporranno la mediana, con Zappacosta favorito su Bellanova a destra. In panchina chance per Bakker, ma i convocati saranno resi noti solo giovedì 5.
© RIPRODUZIONE RISERVATA