Atalanta, Palladino: «Con la Lazio è la partita più importante della mia carriera»

«Giochiamo davanti al nostro pubblico che ci ha dato un abbraccio allo stadio domenica, molti miei giocatori hanno voglia di rivalsa perché magari hanno giocato anche tutte e tre le finali perse», sottolinea l’allenatore dell’Atalanta.«È la sfida più importante della mia carriera, la sento di più perché viene dopo una rincorsa molto bella - aggiunge il tecnico dei bergamaschi -. La Lazio col Napol i ha giocato la migliore partita dell’anno, ha un ottimo allenatore come Sarri. Rispetto all’andata è come fossero due competizioni diverse: la Lazio ha recuperato tanti giocatori importanti e noi lo stesso, tranne Hien».