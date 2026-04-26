Atalanta, Palladino: «Dobbiamo reagire subito, l’obiettivo è fare 15 punti»

Palladino in conferenza stampa

Si parte lunedì 27 aprile alle 18.30 sul campo del Cagliari, ne ha parlato mister Palladino nella conferenza stampa della vigilia: «Ci aspetta uno stadio infuocato, noi dobbiamo reagire subito. Facciamo 15 punti evitando di guardare in casa delle concorrenti per non distrarci».

Sull’avventura da allenatore dell’Atalanta: «Sono arrivato che la squadra era tredicesima, ora siamo settimi con ancora 15 punti in palio. Sono orgoglioso anche del percorso in Champions e in Coppa Italia, dove abbiamo mancato la finale solo per episodi sfavorevoli che non commento».