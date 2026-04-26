Atalanta, Palladino: «Dobbiamo reagire subito, l’obiettivo è fare 15 punti»
CALCIO. «Per il rinnovo del contratto non c’è una deadline, ho un altro anno ma non sono legato alla durata. Dei soldi non m’importa», ha detto l’allenatore.
Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, in semifinale contro la Lazio, l’Atalanta torna in campo per le ultime cinque di campionato, sognando la qualificazione alle coppe europee.
Palladino in conferenza stampa
Si parte lunedì 27 aprile alle 18.30 sul campo del Cagliari, ne ha parlato mister Palladino nella conferenza stampa della vigilia: «Ci aspetta uno stadio infuocato, noi dobbiamo reagire subito. Facciamo 15 punti evitando di guardare in casa delle concorrenti per non distrarci».
Sull’avventura da allenatore dell’Atalanta: «Sono arrivato che la squadra era tredicesima, ora siamo settimi con ancora 15 punti in palio. Sono orgoglioso anche del percorso in Champions e in Coppa Italia, dove abbiamo mancato la finale solo per episodi sfavorevoli che non commento».
Sul futuro: «Per il prolungamento del contratto non c’è una deadline. Sono arrivato qui con grande entusiasmo e impegno, ho un altro anno ma non sono legato alla durata. Dei soldi non m’importa nulla».
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