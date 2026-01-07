Atalanta, Palladino: «La scalata continua, non dobbiamo mollare»

«Continuiamo la nostra scalata, le nostre prestazioni, stiamo dando continuità, siamo molto felici della vittoria di stasera perché questo è un campo difficile, contro una squadra che ha velocità e dinamismo, sono felice della prestazione, bisogna continuare così». Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino dopo la vittoria per 2-0 in casa del Bologna.

L’esultanza a fine gara dei giocatori atalantini alla fine della gara vinta a Bologna con doppietta di Krstovic

(Foto di Afb) «So solo che dobbiamo continuare così, i punti persi all’inizio sono stati tanti, abbiamo fatto una scalata importante, la squadra si sta esprimendo su buoni livelli, non bisogna mollare mezzo centimetro - ha proseguito l’allenatore degli orobici - Sono orgoglioso di allenare questi ragazzi, sono attenti e coinvolti, vedo delle ottime cose, ci sono dei valori importanti, bisogna semplicemente andare avanti così senza abbassare la guardia. Abbiamo cinque calciatori fuori, tante assenze, chi gioca si sente coinvolto, lo fa con entusiasmo. Potrei citarli tutti, fare i nomi sarebbe riduttivo, sono molto felice di come si sta esprimendo la squadra.