Atalanta, Palladino: «La squadra ha risentito di sconfitta con la Lazio»
L’INTERVISTA. L’allenatore dei nerazzurri alla fine della gara persa a Cagliari 3-2.
Bergamo
«Abbiamo preso gol nello spogliatoio, forse la squadra ha risentito della partita con la Lazio: ho provato a scuoterla. Ma forse ci è mancata anche un po' di fortuna: non ci credo molto ma è un periodo che va così»: il tecnico della Atalanta Raffaele Palladino analizza il ko con il Cagliari.
«Siamo partiti malissimo con l’ uno a zero - spiega - poi il due a zero e la partita si è messa in salita. Vero che siamo stati anche bravi a riprenderla, ma quello che mi dispiace di più è come abbiamo preso il terzo gol, davvero una rete da sciocchi.
C’era ancora molto tempo? Nel secondo tempo però si è visto poco calcio perché il Cagliari spezzava il gioco. Ma tutto sommato siamo riusciti ad arrivare più volte vicino al gol».
Europa lontana, forse irraggiungibile? «Ci tenevamo a tenere in piedi questo sogno. Purtroppo bisogna azzerare tutto e pensare alla prossima partita».
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