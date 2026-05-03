Atalanta, Palladino: «Non sono felice del settimo posto perché sono ambizioso»

«Sono felice per il percorso con cui siamo usciti da una situazione preoccupante e difficile al mio arrivo, ma non per il settimo posto. Io sono ambizioso: a fine stagione faremo valutazioni con la società per costruire un’Atalanta ancora più forte». Raffaele Palladino, dopo lo 0-0 dell’Atalanta col Genoa, parla già di futuro: «Il riscaldamento di Raspadori già nel primo tempo era un messaggio ad alcuni giocatori in campo che un po’ si risparmiavano e non facevano quello che serviva in quel momento, compreso dare una mano a difendere. Nessuno si deve sentire titolare», spiega il tecnico nerazzurro.

Palladino spiega la scelta su Scamacca e Krstovic insieme: «Era in funzione del piano gara, contro un Genoa che viene a prenderti uomo a uomo. Potevamo fare meglio con Gianluca che ha perso troppi duelli con Ostigard. Abbiamo cercato di produrre il più possibile».

Nella ripresa, Raspadori per Scamacca e De Ketelaere in linea con un giocatore dalle caratteristiche simili: «Col doppio trequartista siamo stati più pericolosi, riuscivamo ad andare meglio da una parte all’altra, ma purtroppo è un periodo in cui concretizziamo quanto produciamo - osserva l’allenatore dei bergamaschi -. Nell’ultimo mese non ho più rivisto un’Atalanta brillante, ma che fa del proprio meglio difettando nell’ultimo passaggio e di un pò di qualità negli ultimi metri».