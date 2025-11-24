Sport / Bergamo Città
Lunedì 24 Novembre 2025
Atalanta, Palladino pensa al tridente d’attacco in Champions con l’Eintracht
CALCIO. In vista della gara di mercoledì 26 a Francoforte alle 21, il tecnico nerazzurro potrebbe lanciare dal 1’ Scamacca con Lookman e uno tra De Ketelaere e Samardzic. In difesa Kossonou potrebbe partire titolare.
Scamacca titolare al centro dell’attacco è un’ipotesi che prende quota in casa Atalanta, in vista della gara di Champions League a Francoforte, mercoledì 26 novembre contro l’Eintracht.
Fuori Scalvini e Bakker, Palladino (all’esordio in Champions) dovrebbe ripartire dalla ripresa di Napoli, con Scamacca dal 1’ nel tridente completato da Lookman e da uno tra De Ketelaere e Samardzic. L’escluso potrebbe Pasalic che però resta in corsa per un posto in mediana accanto a Ederson o come trequartista nel caso in cui Palladino riproponga il 3-4-1-2 con Scamacca-Lookman in attacco.
In difesa, Kolasinac a parte, sono in quattro in lizza per tre posti, con Kossounou verso una maglia da titolare. Martedì 25 novembre i nerazzurri si alleneranno a Zingonia prima di partire per Francoforte.
