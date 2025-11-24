Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Lunedì 24 Novembre 2025

Atalanta, Palladino pensa al tridente d’attacco in Champions con l’Eintracht

CALCIO. In vista della gara di mercoledì 26 a Francoforte alle 21, il tecnico nerazzurro potrebbe lanciare dal 1’ Scamacca con Lookman e uno tra De Ketelaere e Samardzic. In difesa Kossonou potrebbe partire titolare.

Lazar Samardzic esulta con Davide Zappacosta dopo aver realizzato il gol-vittoria a Marsiglia. A Francoforte con l’Eintracht i nerazzurri cercano conferme
Lazar Samardzic esulta con Davide Zappacosta dopo aver realizzato il gol-vittoria a Marsiglia. A Francoforte con l’Eintracht i nerazzurri cercano conferme
(Foto di Afb)

Scamacca titolare al centro dell’attacco è un’ipotesi che prende quota in casa Atalanta, in vista della gara di Champions League a Francoforte, mercoledì 26 novembre contro l’Eintracht.

Fuori Scalvini e Bakker, Palladino (all’esordio in Champions) dovrebbe ripartire dalla ripresa di Napoli, con Scamacca dal 1’ nel tridente completato da Lookman e da uno tra De Ketelaere e Samardzic. L’escluso potrebbe Pasalic che però resta in corsa per un posto in mediana accanto a Ederson o come trequartista nel caso in cui Palladino riproponga il 3-4-1-2 con Scamacca-Lookman in attacco.

In difesa, Kolasinac a parte, sono in quattro in lizza per tre posti, con Kossounou verso una maglia da titolare. Martedì 25 novembre i nerazzurri si alleneranno a Zingonia prima di partire per Francoforte.

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
De Ketelaere
Gianluca Scamacca
Atalanta