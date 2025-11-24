Atalanta, Palladino pensa al tridente d’attacco in Champions con l’Eintracht

Scamacca titolare al centro dell’attacco è un’ipotesi che prende quota in casa Atalanta, in vista della gara di Champions League a Francoforte, mercoledì 26 novembre contro l’Eintracht.

Fuori Scalvini e Bakker, Palladino (all’esordio in Champions) dovrebbe ripartire dalla ripresa di Napoli, con Scamacca dal 1’ nel tridente completato da Lookman e da uno tra De Ketelaere e Samardzic. L’escluso potrebbe Pasalic che però resta in corsa per un posto in mediana accanto a Ederson o come trequartista nel caso in cui Palladino riproponga il 3-4-1-2 con Scamacca-Lookman in attacco.