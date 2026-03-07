Atalanta, Palladino: «Reazione mentale da grande squadra sullo 0-2»

«Ringrazio pubblicamente i miei ragazzi perché non l’ho fatto nello spogliatoio. Per quello che hanno dato e per la reazione mentale forte sotto di due gol».

Raffaele Palladino fa l’elogio della sua Atalanta, che ha raggiunto l’Udinese sul 2-2 con la doppietta di Scamacca nel finale: «Nel primo tempo ci siamo ritrovati sotto per aver marcato male in area sul calcio d’angolo - spiega l’allenatore nerazzurro -. Lo sforzo sullo 0-2 è da grande squadra, abbiamo cambiato qualcosa e i subentrati hanno dato un grande aiuto. Significa che abbiamo una grande forza fisica e mentale. Ma dispiace non essere riusciti a completare la rimonta nonostante una buona palla per il 3-2».

«Siamo usciti tutti un po’ rammaricati perché ci credevamo. Abbiamo schiacciato l’Udinese lì, ma anche loro potevano far gol. La mentalità nostra è vincere le partite e secondo me meritavamo di più - sottolinea Palladino -. A me è piaciuto anche l’approccio, forse abbiamo sbagliato tecnicamente nell’ultima scelta, ma la partita è stata condotta bene». Il tecnico dei bergamaschi dice la sua anche sulla nuova formula adottata per pareggiare: «Ci sono più partite in una stessa partita, sapevo che la doppia punta Krstovic-Scamacca avrebbe potuto dare fastidio e che un 4-2-3-1 poteva darci vantaggi in uno contro uno».