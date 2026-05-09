Atalanta, Palladino si affida alle certezze con Milan: Djimsiti insidia Hien in difesa
CALCIO. Per la gara di domenica 10 maggio a San Siro (alle 20,45) il tecnico nerazzurro dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con il ballottaggio tra l’albanese e lo svedese al centro del trio arretrato. De Ketelaere e Raspadori sulla trequarti
Krstovic al centro dell’attacco, Raspadori e De Ketelaere a sostegno, Djimsiti o Hien al centro della difesa. Palladino va sul sicuro per la gara di domenica 10 maggio a San Siro (alle 20,45) contro il Milan, confermando il classico 3-4-2-1.
Ai box il solo Bernasconi, al Meazza Palladino dovrebbe confermare Scalvini e Kolasinac in difesa davanti a Carnesecchi, con Djimsiti in rimonta su Hien per un posto al centro.Zappacosta e Zalewski dovrebbero essere gli esterni, con l’alternativa Bellanova a destra, mentre sulla trequarti De Ketelaere dovrebbe essere affiancato da Raspadori a sostegno di Krstovic.
Dubbio in mediana
Resta un dubbio in mediana per un posto accanto a Ederson: de Roon sembra in vantaggio su Pasalic che potrebbe giocare dal 1’ anche in caso di passaggio al 3-4-1-2 con l’eventuale sacrificio di uno tra Raspadori e Cdk. Ma il modulo col trequartista sembra un’ipotesi remota.
Un sorriso dall’Olimpico
Il ko della Lazio, sabato 9 contro l’Inter, vale un sorriso per i nerazzurri che in attesa di Napoli-Bologna di lunedì 11 (i rossoblù sono noni con 49 punti) conservano 4 punti di vantaggio sui biancocelesti nella difesa del settimo posto. Un risultato positivo a San Siro metterebbe le ali all’Atalanta per il rush finale.
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