Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Domenica 30 Novembre 2025

Atalanta, Palladino sorride: «Ritrovato il nostro dna. Voglio questa mentalità»

POST GARA. L’Atalanta torna a vincere davanti al pubblico del Gewiss Stadium e lo fa con un convincente 2-0 sulla Fiorentina.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Raffaele Palladino, contro la Fiorentina la sua prima vittoria in campionato con l’Atalanta
Raffaele Palladino, contro la Fiorentina la sua prima vittoria in campionato con l’Atalanta
(Foto di Afb)

Bergamo

Una settimana perfetta per Raffaele Palladino, che dopo il successo in Champions può finalmente festeggiare anche il ritorno ai tre punti in casa. Il tecnico nerazzurro, nel post-partita, non nasconde la soddisfazione per il momento e per l’atteggiamento del gruppo.

«Sì, è stata una bella settimana – esordisce ai microfoni di Sky – una vittoria in Champions e poi ovviamente la vittoria davanti ai nostri tifosi, che mancava da un po’. È stata una giornata molto importante perché ho visto tutto il gruppo coinvolto». Palladino insiste più volte sulla coesione ritrovata: «Sono un grande gruppo di ragazzi fantastici, dentro a tutto quello che gli proponiamo. Oggi hanno dato una risposta di grande motivazione».

Il tecnico riconosce le insidie della sfida: «Non era facile: la Fiorentina è una squadra viva, con voglia di fare risultato. Abbiamo avuto pazienza e creato tante occasioni. Potevamo anche prendere gol, ma siamo stati cinici e sono molto soddisfatto di non aver subito reti».

«Voglio questa mentalità»

Palladino si focalizza poi sull’identità di gioco: «Voglio questa mentalità, voglio questa Atalanta, voglio questo dna che abbiamo ritrovato. La strada è quella giusta».

Alla domanda se questa Atalanta sia sempre più «la sua», Palladino frena: «Il merito è dei ragazzi. Io ho portato le mie idee e i miei principi, ma quando arrivi in un ambiente che vive un cambio di allenatore, l’umore non è dei migliori. Ho cercato subito dialogo, sintonia, anche un rapporto quasi di amicizia». E ancora: «Li ho responsabilizzati, ma senza un grande gruppo tutto questo sarebbe stato impossibile in così poco tempo, sono davvero molto soddisfatto. Ho cercato di dare un’identità immediata. Non era facile dopo risultati non positivi, e non ho certo la bacchetta magica. Ho dato poche cose chiare».

Il merito è dei ragazzi

Il tecnico loda ancora una volta la partecipazione del gruppo: «Il merito è dei ragazzi: ascoltano, lavorano, fanno tutto quello che c’è da fare. Sono tutti coinvolti, dal primo all’ultimo. Anche chi non gioca: in panchina incitavano i compagni, e questo mi piace. Lo spirito deve essere questo, la mentalità deve essere questa».

Qualche rischio difensivo c’è stato, ma Palladino non se ne preoccupa più di tanto: «Sì, ci siamo presi qualche rischio dietro, perché la Fiorentina ha giocatori forti come Piccoli, Kean e poi Gudmundsson. Ma mi è piaciuto il coraggio della squadra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Politica
politica interna
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Sociale
famiglia
Raffaele Palladino
Atalanta
Fiorentina