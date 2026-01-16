Atalanta, Palladino: «Un mese e mezzo fa questa partita l’avremmo persa»

«Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile , il Pisa ha messo in difficoltà tante squadre, ci aspettavamo questo tipo di partita. Ci sono i meriti loro, ma siamo entrati con uno spirito non dei migliori. Abbiamo regalato un tempo al Pisa , nel secondo tempo abbiamo giocato con uno spirito diverso. Alla fine credo che sia un pareggio giusto ».

«Siamo mancati davanti nel primo tempo, abbiamo fatto poca pressione e con poca intensità. Siamo stati sterili, lasciando l’inerzia della gara al Pisa, però un mese e mezzo fa questa partita l’avremmo persa, invece portiamo a casa punto che è positivo per dare continuità ai nostri risultati. 4-2-3-1 dall’inizio? È una soluzione che avevo provato anche prima che arrivasse Raspadori, il nostro sistema è il 3-4-2-1 ma possiamo giocare anche così».