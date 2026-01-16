Burger button
Sport / Bergamo Città
Venerdì 16 Gennaio 2026

Atalanta, Palladino: «Un mese e mezzo fa questa partita l’avremmo persa»

POST GARA. L’allenatore dell’Atalanta, commenta il pareggio per 1-1 nella gara col Pisa.

Raffaele Palladino a bordo campo durante la gara contro il Pisa finita 1-1.
Raffaele Palladino a bordo campo durante la gara contro il Pisa finita 1-1.
(Foto di Afb)

Pisa

«Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, il Pisa ha messo in difficoltà tante squadre, ci aspettavamo questo tipo di partita. Ci sono i meriti loro, ma siamo entrati con uno spirito non dei migliori. Abbiamo regalato un tempo al Pisa, nel secondo tempo abbiamo giocato con uno spirito diverso. Alla fine credo che sia un pareggio giusto».

«Siamo mancati davanti nel primo tempo, abbiamo fatto poca pressione e con poca intensità. Siamo stati sterili, lasciando l’inerzia della gara al Pisa, però un mese e mezzo fa questa partita l’avremmo persa, invece portiamo a casa punto che è positivo per dare continuità ai nostri risultati. 4-2-3-1 dall’inizio? È una soluzione che avevo provato anche prima che arrivasse Raspadori, il nostro sistema è il 3-4-2-1 ma possiamo giocare anche così».

