Atalanta, Palomino e Scalvini verso un posto da titolare a Napoli

Tutto (o quasi) secondo copione alla vigilia e per l’Atalanta è una buona notizia. Sono 21 i convocati di Gian Piero Gasperini per la sfida di sabato 11 marzo contro il Napoli al Maradona (ore 18 ) e tra i disponibili tornano Palomino, Scalvini e Zappacosta, così come Zapata . Non c’è Vorlicky, alle prese con un fastidio al ginocchio.