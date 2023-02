Atalanta, Palomino e Zappacosta tra i convocati per la sfida alla Lazio

Francesco Rossi non ci sarà, Palomino e Zappacosta sì . Il terzo portiere è in attesa di diventare papà e non è partito per Roma in vista della sfida di sabato 11 febbraio all’Olimpico contro la Lazio (ore 20,45). Rossi si aggiunge agli assenti Maehle, Muriel (squalificati) e Pasalic (infortunato), ma per Gasperini la buona notizia è il ritorno di Palomino e Zappacosta nell’elenco dei convocati , che tra i 21 disponibili comprende anche i Primavera Bertini (portiere) e Vorlicky.