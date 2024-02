Atalanta, Palomino stop di un mese. Ma Koopmeiners va verso il rientro col Genoa

Cattive notizie in casa Atalanta: un mese di stop per José Luis Palomino. Martedì 6 febbraio sono arrivati gli esiti degli esami a cui è stato sottoposto nei giorni scorsi il difensore argentino, alle prese con una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale destro. Tradotto in partite, Palomino salterà la gara col Genoa a Marassi, domenica 11 febbraio (ore 18) e presumibilmente quelle contro Sassuolo, Milan, Inter e Bologna. Per Palomino l’ultimo stop è la conferma di una stagione sfortunata, costellata di guai e costata al tucumano l’esclusione dalla lista Uefa.