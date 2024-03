Atalanta, a Pasquetta allenamento a porte aperte per la visita dei tifosi a Zingonia

Sarà a porte aperte, dalle 15.30 fino al termine, l’allenamento di Pasquetta dell’Atalanta il prossimo lunedì 1° aprile in vista della semifinale di andata di Coppa Italia in casa della Fiorentina due giorni dopo.

Il comunicato dei tifosi firmato «1907»

Per lo stesso giorno è previsto il saluto dei tifosi presso la sede, il Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, annunciato mercoledì dalla Curva Nord tramite comunicato in rete e su whatsapp per «caricare la squadra oltre ogni restrizione». L’allusione è alla limitazione della vendita dei biglietti per Firenze ai soli possessori di tessera del tifoso.