Atalanta a un passo da Holm: l’esterno in arrivo in prestito con diritto di riscatto

L’operazione che porterà Emil Holm all’Atalanta è in dirittura di arrivo: il 23enne esterno destro svedese è in arrivo a Bergamo dallo Spezia in prestito con diritto di riscatto (si parla di 2 milioni e mezzo di euro per il prestito e riscatto fissato a 8,5). Si tratta di un giocatore nel mirino della società nerazzurra già da inizio estate e ora vicinissimo all’approdo in nerazzurro. Arrivato in Italia proveniente dal campionato danese (un anno e mezzo al SønderjyskE), nel 2022/23 con lo Spezia ha giocato 20 partite di campionato (segnando un gol), perdendo l’ultima parte della stagione per infortunio.