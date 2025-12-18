Sport / Bergamo Città
Atalanta, per la trasferta di Marassi possibile il recupero di Sulemana
CALCIO. L’attaccante ghanese, infortunato all’ileopsoas, ha lavorato sul campo e potrebbe farcela per domenica sera sul campo del Genoa.
Sulemana potrebbe esserci nella trasferta di Genova: l’Atalanta ci spera. Giovedì 18 dicembre l’attaccante ghanese ha lavorato da solo sul campo, e sta smaltendo l’infortunio all’ileopsoas di poco meno di venti giorni fa. Il recupero di Kamaldeen, che verrà deciso fra venerdì 19 e sabato 20, è un elemento impostante stante l’assenza di Lookman, che è impegnato in Coppa d’Africa così come Kossounou. In caso di recupero per il match sul campo del Genoa (domenica 21 alle 20,45 al Ferraris) si giocherebbe un posto con Maldini, Samardzic e Pasalic (assente in questi giorni per la morte del padre). Oltre ai due impegnati in Coppa d’Africa, gli altri assenti sono gli infortunati Bakker, Bellanova e Djimsiti.
Scalvini possibile titolare
Capitolo formazione. Senza Djimsiti e Kossounou, Hien farà il centrale di difesa, Kolasinac (o Ahanor) starà sul centrosinistra; sul centrodestra, se è pronto, Scalvini potrebbe tornare titolare, l’alternativa è lo spostamento indietro di de Roon (con Musah o Pasalic sulla mediana). In fascia Zappacosta va a destra e Bernasconi e Zalewski si giocano una maglia dall’altra parte.
