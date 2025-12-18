Atalanta, per la trasferta di Marassi possibile il recupero di Sulemana

Sulemana potrebbe esserci nella trasferta di Genova: l’Atalanta ci spera. Giovedì 18 dicembre l’attaccante ghanese ha lavorato da solo sul campo, e sta smaltendo l’infortunio all’ileopsoas di poco meno di venti giorni fa. Il recupero di Kamaldeen, che verrà deciso fra venerdì 19 e sabato 20, è un elemento impostante stante l’assenza di Lookman, che è impegnato in Coppa d’Africa così come Kossounou. In caso di recupero per il match sul campo del Genoa (domenica 21 alle 20,45 al Ferraris) si giocherebbe un posto con Maldini, Samardzic e Pasalic (assente in questi giorni per la morte del padre). Oltre ai due impegnati in Coppa d’Africa, gli altri assenti sono gli infortunati Bakker, Bellanova e Djimsiti.