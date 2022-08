Atalanta, per Verona si scalda Okoli. In arrivo il danese Höjlund

In attesa che venga ufficializzato l’arrivo del 19enne attaccante danese Rasmus Höjlund, l’Atalanta si rituffa in campionato per la terza giornata di Serie A che domenica 28 agosto alle 18,30 vedrà i nerazzurri di scena sul campo del Verona . L’emergenza in difesa (fermi Djimsiti e Palomino) rilancia il giovane Okoli che si candida a un posto nella linea a tre al fianco di Demiral e Toloi. L’alternativa sarebbe la difesa a quattro con due centrali e l’arretramento degli esterni.