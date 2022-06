Atalanta, Percassi dice no all’offerta della Lazio per Carnesecchi. Su Ilicic: «Sappiamo il suo valore, Sartori lo segue»

« L’offerta della Lazio per Carnesecchi non è in linea col suo valore». Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, a margine della presentazione della partnership con Wuber, smentisce che l’affare per il trasferimento del portiere dell’Under 21 nella Capitale sia in dirittura d’arrivo . «Rino Foschi ce lo offrì dal Cesena quando il ragazzo aveva solo 16 anni, ci sentiamo molto legati a lui - spiega il dirigente -. È stato operato alla spalla dopo l’infortunio in Nazionale, per ora il nostro obiettivo è recuperarlo e sarà tra i convocati per il raduno di lunedì 4 luglio».