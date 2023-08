Atalanta-Pergolettese 3-0: per Scamacca debutto in nerazzurro con gol

A Gianluca Scamacca sono bastati meno di dieci minuti per segnare il suo primo gol con la maglia dell’Atalanta: entrato nella ripresa dell’amichevole di mercoledì 9 agosto contro la Pergolettese (Serie C), al 9’ ha segnato il gol del 2-0 per i nerazzurri. Duván Zapata aveva invece sbloccato il risultato alla fine del primo tempo, mentre Luis Muriel ha fissato il risultato sul 3-0 nel finale. Mister Gasperini ha schierato una formazione per tempo. Dopo l’intervallo ha infatti lasciato negli spogliatoi gli undici titolari, inserendo altri undici giocatori.