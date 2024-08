Atalanta, piove sul bagnato: Zaniolo, Toloi e Sulemana in forse per il Real

Ben tre giocatori dell’Atalanta, a parte i lungodegenti Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca alle prese col recupero dalla rottura del crociato del ginocchio sinistro, probabilmente non potranno disputare la Supercoppa Europea a Varsavia mercoledì 14 agosto contro il Real Madrid. Parliamo di Nicolò Zaniolo, Rafael Toloi e Ibrahim Sulemana che si aggiungono a Teun Koopmeiners, finito ai margini per i noti problemi di mercato e da considerare indisponibile per la supersfida contro le merengues.

Lunedì 12 allenamento e poi partenza

Ha continuato il lavoro a parte l’attaccante Zaniolo, indisponibile da giovedì per una tendinite al piede sinistro e dunque fuori nel test di Amburgo, e a questo punto è improbabile che Nicolò possa recuperare per mercoledì. E sono ko anche due giocatori in campo venerdì contro il St. Pauli in amichevole, vittime di acciacchi nel finale di partita da subentrati. Si tratta di Toloi, fermo per un risentimento muscolare al flessore sinistro e in attesa di accertamenti, e Sulemana, mediano che accusa una distorsione alla caviglia destra. Prima della partenza per Varsavia è prevista una sessione sul campo a Zingonia stamattina a porte chiuse.