Atalanta, il poker alla Salernitana fa bene alla classifica

Una prestazione, quella con la Salernitana che ha avuto due facce molto distinte: una prima frazione sotto tono e un secondo tempo in cui la metamorfosi è stata totale: quattro gol messi a segno e soprattutto un carattere e una determinazione che ha sorpreso in positivo.

Il protagonista assoluto di questi 10 giorni è indiscutibilmente Muriel, autore di un’ altra perla e di giocate che hanno ricordato i suoi tempi migliori. Il talentuoso attaccante colombiano è riuscito nella non facile impresa di non far sentire la mancanza di Gianluca Scamacca.