Atalanta, possibile difesa a 4 a San Siro. Domenica mattina i tifosi a Zingonia

I supporter nerazzurri hanno infatti deciso di caricare la squadra in sede prima della partenza per la sfida al Milan che può valere una fetta d’Europa (e lo scudetto per i rossoneri) . Nonostante il direttivo del tifo organizzato, la Curva Nord Bergamo, sia sciolto dal 7 settembre scorso, i gruppi WhatsApp per le comunicazioni interne sono tuttora attivi: l ’appuntamento è per le 11 del 15 al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia per il saluto ai 21 convocati dell’allenatore Gian Piero Gasperini più staff e dirigenti.