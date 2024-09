Atalanta, possibile l’esordio da titolare di Kossounou. Zaniolo, convocazione probabile

Niente nuove buone nuove? Vale solo per Nicolò Zaniolo . Il fantasista giovedì 12 settembre ha svolto il secondo allenamento consecutivo in gruppo: essendo il risentimento all’adduttore alle spalle, l’Atalanta dovrebbe convocarlo per il match di domenica alle 15 al Gewiss Stadium contro la Fiorentina. Niente nuove cattive nuove, invece, per Sead Kolasinac : il bosniaco ha lavorato ancora a parte per il problema al bicipite femorale e il suo recupero si complica sempre di più. Sulemana ha smaltito la distorsione alla caviglia ed è a disposizione.

Arretramento di de Roon

Proprio la probabile assenza di Kolasinac rende quella della difesa nerazzurra una situazione di emergenza. Senza Scalvini (fuori fino a fine 2024) e Djimsiti (out altri dieci giorni) e con Toloi e Godfrey non in pole position, come difensori di ruolo restano disponibili Hien e Kossounou: il primo è certo del posto dopo aver saltato il match con l’Inter causa influenza; il secondo potrebbe anche esordire da titolare, pur essendo rientrato soltanto giovedì dall’impegno con la nazionale (così come Lookman). Un nuovo arretramento di de Roon nel reparto arretrato sembra probabile. In attacco nel 3-4-3 potrebbero giocare Lookman e De Ketelaere insieme a Retegui, ma anche Brescianini e Samardzic hanno chance.