Atalanta, possibile il recupero in extremis di Cuadrado verso il Parma

Juan Cuadrado all’ultimo potrebbe finire nella lista dei convocati dell’Atalanta per il match conclusivo della stagione, domenica 25 maggio alle 20,45 al Gewiss Stadium contro il Parma. Il colombiano anche venerdì 23 ha lavorato da solo sul campo, e alla vigilia verranno sciolti i dubbi residui. L’esterno è fermo da un paio di settimane per via della lesione al bicipite femorale.