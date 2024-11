Atalanta Primavera, poker in rimonta allo Young Boys: è quarta in classifica

Pur con un avvio da dimenticare e qualche sofferenza nel primo tempo, la Primavera dell’Atalanta firma la quarta vittoria su cinque partite della Youth League (la Champions League delle squadre Primavera) superando per 4-2 lo Young Boys a Berna e dimostrandosi superiore agli avversari. La qualificazione al turno successivo era già al sicuro dopo le tre vittorie conquistate, ma piazzarsi tra le prime sei consentirebbe, da testa di serie, di affrontare la gara secca dei sedicesimi in casa: la squadra nerazzurra ora è quarta. Assoluto protagonista del match Lorenzo Riccio , autore di una tripletta.

Primi 20 minuti da dimenticare

Avversari in vantaggio già al 3’ grazie al colpo di testa di Lüthi; raddoppio al 20’ con una ripartenza di Tsimba. L’Atalanta sbanda, ma Riccio la riporta in partita al 33’ con un primo tentativo respinto e un secondo, dopo una bella girata, che si insacca. Prima dell’intervallo traversa di Fiogbe. Nella ripresa Bomo all’11’ viene espulso (doppia ammonizione): l’Atalanta, in superiorità numerica, preme, rimonta e dilaga. Al 17’ Riccio con un altro destro radente pareggia, poi Fiogbe colpisce il palo esterno. Al 23’ Bonanomi col mancino scuote la traversa, e al 24’ Riccio piazza il 3-2 con una rasoiata angolata sul primo palo da fuori area. Il match è nelle mani nerazzurre: al 27’ Fiogbe si procura e trasforma il penalty del 4-2.