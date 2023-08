Atalanta, primo allenamento per Scamacca. Adopo lavora a parte

È iniziata l’avventura atalantina di Gianluca Scamacca . Lunedì 7 agosto , alla ripresa degli allenamenti dopo l’amichevole di sabato a Berlino contro l’Union, l’attaccante romano ha svolto la prima seduta con la squadra nerazzurra a Zingonia, dopo le visite mediche nello scorso fine settimana e la firma sul contratto che lo legherà al club fino al 2027 (con opzione per la stagione successiva).

Mercoledì 9 test con la Pergolettese

È stato ufficializzato nel frattempo il test in programma mercoledì 9 agosto contro la Pergolettese (Serie C): fischio d’inizio alle 16 al Bortolotti, a porte aperte fino a esaurimento posti. Sabato 12 agosto (ore 20,30) invece l’Atalanta affronterà la Juventus nell’amichevole di lusso a Cesena, in diretta su Sky.