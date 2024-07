Atalanta, programma estivo: il 4 agosto amichevole contro il Parma al Tardini

Parma dopo l’Az Alkmaar e prima del St. Pauli. Sabato 13 luglio l’Atalanta ha fissato la terza amichevole estiva di peso: i nerazzurri giocheranno contro i ducali domenica 4 agosto (alle 18) al Tardini. L’amichevole contro i gialloblù emiliani seguirà quella in Olanda, sabato 27 luglio, e sarà un’anteprima della trasferta di venerdì 9 agosto in Germania. Nella prima fase della preparazione i nerazzurri giocheranno alcune partitelle di allenamento in provincia. La prima è fissata per giovedì 18 luglio a Clusone con la Primavera, ma il club sta cercando un campo idoneo per altre sgambate tra sabato 20 e giovedì 25 luglio.