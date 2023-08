Atalanta, prove generali di campionato: a Cesena la sfida contro la Juventus

Prove tecniche di campionato, forse (è l’auspicio) prove generali di big-match per le zone che valgono l’Europa. Dopo i test internazionali con il Bournemouth in Gran Bretagna e l’Union Berlino in Germania, sabato 12 agosto a Cesena (ore 20,30, diretta Sky) l’Atalanta sfida la Juventus in un sontuoso anticipo di Serie A, a otto giorni dal debutto in campionato, domenica 20 agosto col Sassuolo a Reggio Emilia.