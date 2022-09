Atalanta, quattro gol alla Pro Patria. Torna Scalvini, ma si ferma ancora Zappacosta

Amichevole infrasettimanale per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che, in vista del match casalingo di domenica (ore 18) contro la Fiorentina, giovedì 29 settembre ha affrontato al Centro Bortolotti di Zingonia l’Aurora Pro Patria, squadra che milita nel campionato di Serie C, imponendosi per 4-1. Ad aprire la gara Muriel dopo sei minuti , quindi ci pensa il Primavera Vorlicky con una doppietta (10’ e 45’) a chiudere il primo tempo sul 3-0. Nella ripresa accorcia le distanze la Pro Patria con Nicco al 13’, ma Pasalic dopo un solo minuto ristabilisce le distanze per i nerazzurri per il definitivo 4-1.