Atalanta, con questi colpi di mercato i tifosi cominciano a sognare

Al di là delle amichevoli pre campionato l’Atalanta sulla carta c’è eccome. A far sognare i tifosi sono i contemporanei arrivi di pedine del calibro di El Bilal Tourè , di Gianluca Scamacca e forse anche di Charles De Ketelaere (l’ingaggio potrebbe essere imminente). Il bello dell’estate è che tutto sembra possibile, poi sarà il campo a dare le sentenze definitive. Quello che ora è certo, è la qualità delle pedine già arrivate alla corte di Gasperini.

La partenza di Hojlund è stata già metabolizzata dopo i colpi di mercato effettuati nelle ultime ore dalla società nerazzurra. A questo punto la palla passa al Gasp che, a due settimane dall’inizio del campionato, dovrà riuscire (come ha sempre fatto d’altronde) ad amalgamare la rosa dandole una nuova forma, ancora più competitiva.

Non è il caso di preoccuparsi, invece, della sconfitta 4-1 a Berlino di sabato scorso, le amichevoli che precedono il campionato non hanno altro compito se non quello di evidenziare le pecche e porvi rimedio.