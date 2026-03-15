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Sport / Bergamo Città Domenica 15 Marzo 2026

Atalanta, Raspadori verso il rientro: possibile convocazione col Bayern

CALCIO. Domenica 15 marzo l’attaccante si è allenato parzialmente con la squadra e potrebbe essere disponibile per il ritorno degli ottavi di Champions, mercoledì 19 a Monaco. Palladino prepara il turnover: spera anche Sportiello.

Giacomo Raspadori, qui in azione contro la Lazio, è fermo da un mese per una lesione al bicipite femorale. L’attaccante potrebbe rientrare per la gara col Bayern
Giacomo Raspadori, qui in azione contro la Lazio, è fermo da un mese per una lesione al bicipite femorale. L’attaccante potrebbe rientrare per la gara col Bayern
(Foto di Afb)

Buone notizie in casa Atalanta sul fronte infermeria. Dopo Scalvini, Ederson, De Ketalaere anche Giacomo Raspadori, rimasto ai box contro l’Inter, è avviato verso il rientro. Domenica 15 marzo, alla ripresa, l’attaccante si è allenato parzialmente in gruppo e potrebbe essere convocato per il ritorno degli ottavi di Champions, mercoledì 19 a Monaco di Baviera contro il Bayern alle 21.

All’Allianz, dove non ci sarà lo squalificato Musah, Palladino ha preannunciato di voler dare spazio a chi finora è stato meno impiegato, lasciando a riposo alcuni titolari. Potrebbero avere una chance Bellanova, Kossounou, così come Ederson e De Ketelaere, ma sperano in una maglia da titolare anche Sportiello, Ahanor e Bakker.

In casa Bayern, invece, continua l’allarme tra i pali: dopo Neuer e il vice Urbig, rimasto infortunato nell’azione che ha portato al gol di Pasalic a Bergamo, si è fermato anche il terzo portiere Ulreich. Contro l’Atalanta potrebbero giocare il 16enne Prescott o il 19enne Bartl.

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