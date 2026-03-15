Atalanta, Raspadori verso il rientro: possibile convocazione col Bayern

Buone notizie in casa Atalanta sul fronte infermeria. Dopo Scalvini, Ederson, De Ketalaere anche Giacomo Raspadori, rimasto ai box contro l’Inter, è avviato verso il rientro. Domenica 15 marzo, alla ripresa, l’attaccante si è allenato parzialmente in gruppo e potrebbe essere convocato per il ritorno degli ottavi di Champions, mercoledì 19 a Monaco di Baviera contro il Bayern alle 21.

All’Allianz, dove non ci sarà lo squalificato Musah, Palladino ha preannunciato di voler dare spazio a chi finora è stato meno impiegato, lasciando a riposo alcuni titolari. Potrebbero avere una chance Bellanova, Kossounou, così come Ederson e De Ketelaere, ma sperano in una maglia da titolare anche Sportiello, Ahanor e Bakker.