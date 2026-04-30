Atalanta, rebus a sinistra col Genoa: Raspadori o Zalewski sulla trequarti
CALCIO . Sabato 2 maggio alla New Balance Arena alle 20,45 Palladino potrebbe confermare l’ex Sassuolo con Cdk a sostegno di Scamacca con l’arretramento del polacco. Sperano anche Bellanova e Samardzic.
Caccia ai tre punti contro il Genoa con dubbi a sinistra in casa Atalanta. Fuori sino a fine stagione Bernasconi, sabato 2 maggio contro i rossoblù alla New Balance Arena (alle 20,45) Palladino dovrebbe confermare Scamacca al centro dell’attacco, ma deve sciogliere il nodo della fascia sinistra, a cominciare dalla trequarti dove potrebbe essere riproposto Raspadori accanto a De Ketelaere con Zalewski arretrato sulla linea dei laterali. Ma il polacco potrebbe anche giocare da ala, con Zappacosta (altrimenti a destra) alle sue spalle e Bellanova laterale destro.
Anche Samardzic però spera di poter avere una chance dal 1’, a distanza di un mese e mezzo dall’ultima gara da titolare (il 14 marzo contro l’Inter). In questo caso il fantasista serbo agirebbe a destra al posto di De Keteleare, col belga in panchina. In difesa è ormai pronto Hien ma al centro parte favorito Djimsiti.
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