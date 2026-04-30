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Sport / Bergamo Città Giovedì 30 Aprile 2026

Atalanta, rebus a sinistra col Genoa: Raspadori o Zalewski sulla trequarti

CALCIO . Sabato 2 maggio alla New Balance Arena alle 20,45 Palladino potrebbe confermare l’ex Sassuolo con Cdk a sostegno di Scamacca con l’arretramento del polacco. Sperano anche Bellanova e Samardzic.

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Atalanta, rebus a sinistra col Genoa: Raspadori o Zalewski sulla trequarti
Giacomo Raspadori, qui contro la Lazio in Coppa Italia nell’azione del gol annullato. L’attaccante emiliano potrebbe essere confermato dal 1’ contro il Genoa
(Foto di Afb)

Caccia ai tre punti contro il Genoa con dubbi a sinistra in casa Atalanta. Fuori sino a fine stagione Bernasconi, sabato 2 maggio contro i rossoblù alla New Balance Arena (alle 20,45) Palladino dovrebbe confermare Scamacca al centro dell’attacco, ma deve sciogliere il nodo della fascia sinistra, a cominciare dalla trequarti dove potrebbe essere riproposto Raspadori accanto a De Ketelaere con Zalewski arretrato sulla linea dei laterali. Ma il polacco potrebbe anche giocare da ala, con Zappacosta (altrimenti a destra) alle sue spalle e Bellanova laterale destro.

Anche Samardzic però spera di poter avere una chance dal 1’, a distanza di un mese e mezzo dall’ultima gara da titolare (il 14 marzo contro l’Inter). In questo caso il fantasista serbo agirebbe a destra al posto di De Keteleare, col belga in panchina. In difesa è ormai pronto Hien ma al centro parte favorito Djimsiti.

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