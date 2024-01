Atalanta, rebus attacco con l’Udinese: favorito il trio Cdk-Pasalic-Scamacca

Un’assenza certa e un rebus in attacco per l’Atalanta, in vista della gara contro l’Udinese, sabato 27 gennaio (ore 15) al Gewiss Stadium. L’assente certo è Koopmeiners, ai box per una ferita sul malleolo mediale della caviglia sinistra che ha costretto Gian Piero Gasperini a escludere l’olandese dalla lista dei 22 convocati per il match contro i friulani che vede il ritorno di Hans Hateboer.