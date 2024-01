Gasperini: «Udinese squadra di valore, sarà una gara difficile»

«L’Udinese ha valori importanti, hanno una classifica che non rispecchia il valore della squadra. Siamo stati fortunati a raddrizzarla alla fine nel match d’andata, ma avevamo sofferto anche noi. Sarebbe un grande regalo di compleanno vincere questo tipo di partite, sono gare difficili, vincere domani sarebbe una dimostrazione di qualità e di forza». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese (si gioca sabato 27 gennaio alle 15 al Gewiss Stadium).

«Dobbiamo stare attenti perché l’Udinese si difende in maniera molto compatta - ha proseguito il tecnico -, sa ripartire perché ha dei giocatori di qualità e alcuni giocatori di velocità come Ebosele, all’andata abbiamo subito contropiedi difficili, è anche vero che rispetto a quel momento siamo una squadra differente, abbiamo anche un modo di attaccare migliore, abbiamo qualche certezza in più».