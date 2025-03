Atalanta, il recupero degli infortunati: Cuadrado complicato, Retegui quasi impossibile

L’Atalanta che domenica 30 marzo scenderà in campo a Firenze dovrà quasi certamente farlo senza il capocannoniere della Serie A, Mateo Retegui : anche giovedì 27 marzo il centravanti nerazzurro e della Nazionale, alle prese con una lieve lesione all’adduttore, ha dovuto limitarsi alle terapie, e se venerdì 28 non ci saranno evoluzioni positive sarà costretto a dare forfait.

Stesso discorso potrebbe valere per Juan Cuadrado (lesione al bicipite femorale): il colombiano ha cominciato il lavoro individuale sul campo per cui la sua situazione è leggermente migliore, ma il suo recupero per Firenze resta complicato. Probabile, invece, quello di Sulemana.