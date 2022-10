Atalanta, restano sei gli indisponibili per Udine: Ederson o Pasalic sulla trequarti

Non ci sono novità dall’infermeria per l’Atalanta, in vista della partita di domenica 9 ottobre a Udine (alle 15) contro i lanciatissimi bianconeri di Sottil. Restano sei gli indisponibili per la trasferta in Friuli. Zapata e Zappacosta hanno lavorato a parte anche venerdì 7 settembre, dunque – salvo sorprese – domenica non saranno a disposizione di Gasperini. Il centravanti colombiano non ha ancora superato la lesione al flessore, l’esterno soffre sempre per un risentimento al retto femorale.